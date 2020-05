Roskilde Festival melder udsolgt til næste års udgave

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Roskilde Festival melder udsolgt af partoutbilletter - billetter til alle dage - til 2021-udgaven af musikfestivalen.

Det oplyser Roskilde Festival tirsdag.

Den 7. april stod det klart, at festivalen måtte aflyse årets udgave, fordi regeringen valgte at forlænge forbuddet mod store forsamlinger til og med august.

Det er en tillidserklæring til os om, at de tror på, at vi leverer. Og for os er der et løfte i, at det gør vi Christina Bilde

Havde man allerede købt billet til den aflyste festival, har man haft valget mellem at beholde den og bruge den til næste år eller at få billetten refunderet.

15 procent af de oprindelige købere har fået billetten refunderet, hvilket frigjorde 12.000 billetter.

De har fra klokken 12.00 tirsdag været sat i salg.

Men allerede tirsdag eftermiddag er billetterne altså revet væk.

»Der er et gensidigt løfte i det«

Næste års udgave af Roskilde Festival afholdes fra 26. juni til 3. juli. Det den 50. udgave af festivalen.

Hos Roskilde Festival erklærer talskvinde Christina Bilde sig overrasket over, hvordan billetterne er revet væk på få timer.

»Der er et gensidigt løfte i det. Det er en tillidserklæring til os om, at de tror på, at vi leverer. Og for os er der et løfte i, at det gør vi«.

Roskilde Festival er en almennyttig organisation, der har til formål at rejse penge til velgørende indsatser for børn og unge. Med opbakningen til næste års festival kan man sikre sig, at der kommer en god portion penge ud til det formål, siger Christina Bilde.

Derfor er hun også glad for de cirka 85 procent, der har valgt at overføre deres billet til næste år.

»Selve begivenheden varer otte dage, men det er et fællesskab, der eksisterer hele året. Begivenheden er kulminationen. Der er masser af glæde, forventning og forberedelse«, siger hun.

Der er stadig endagsbilletter at få. De bliver sat til salg til efteråret.

ritzau