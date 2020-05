Politi: Åbning af cafeer og værtshuse gik over al forventning

Automatisk oplæsning

Da restauranter, cafeer og værtshusene rundtom i landet for første gang i to måneder kunne slå dørene op for deres gæster, blev reglerne stort set alle steder overholdt til punkt og prikke.

Det viser en rundringning til 10 af landets 12 politikredse, som Ritzau foretog mandag aften. Kun Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi samt Midt- og Vestsjællands Politi lykkedes det ikke at komme i kontakt med.

Det er gået over alt forventning. Folk har - som de har gjort det under hele coronakrisen - gjort, som de har fået besked på Lars Thede, Fyns Politi

Fra kredsene lød det samstemmende, at langt de fleste beværtninger overholdt reglerne om antal af gæster og afstanden mellem dem.

»Det er gået over alt forventning. Folk har - som de har gjort det under hele coronakrisen - gjort, som de har fået besked på. Folk har været glade, og der har ikke været noget uorden«, siger vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi.

Gæsterne har opført sig pænt

Hos Sydøstjyllands Politi fortæller vagtchef Lars Grønlund, at der enkelte steder har været noget usikkerhed om reglerne.

»Vi har kørt rundt og besøgt restauranter, caféer og værtshuse. Vi har haft en god dialog, og det har ikke været nødvendigt at bede gæster om at gå, fordi der var for mange«, fortæller han.

Hos Københavns Politi fortæller Thomas Tarpgaard, at ’overordnet er det gået godt’.

»Vi har besøgt flere barer og restauranter. Nogle ganske få steder gik vi i dialog og fortalte, at vi ville komme igen senere. Vi har ikke rejst sigtelser eller uddelt bøder«.

Selv om politiet mange steder peger på, at danskerne generelt har været gode til at overholde regler og henstillinger under coronakrisen, peger enkelte vagtchefer også på en anden forklaring på, at åbningen er forløbet gnidningsfrit.

»Vejret har jo ikke været det bedste, og det har ikke indbudt til, at man sidder udenfor, så mange har måske valgt at blive hjemme«, siger Jan Nielsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

