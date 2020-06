Læser får svar: Derfor ser man denne mærkværdighed i så mange af Københavns lejligheder

At mange københavnerlejligheder er indrettet med en gang, hvorfra man kan gå ind i alle værelserne, og med døre en suite mellem værelserne, har sin rod i det gamle klassesamfund. For det finere borgerskab var det vigtigt, at herskabet kunne være for sig selv i stuerne, mens tjenestefolkene kunne komme rundt i lejligheden via gangen.