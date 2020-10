Endnu et stykke af populær park bliver inddraget. Nu råber utilfredse naboer op

En ny fodboldbane i Nørrebroparken har sået splid mellem beboere og Københavns Kommune.

»Vi er rigtig kede af, frustrerede og uforstående over, at I har besluttet at omdanne endnu et stort område af Nørrebroparken til indhegnede kunstgræsbaner«, står der i et brev til Københavns Kommune underskrevet ’Bekymrede brugere af Nørrebroparken’, hvilket dækker over 77 brugere af parken.

I 2018 afsatte kommunen 7,1 million kroner til to kunstgræsbaner i Nørrebroparken.