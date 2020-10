Du vidste det måske ikke, men København er fyldt med små hyggelige tehuse, der gemmer på hver deres lækre specialitet

København er en by af kaffedrikkere.

Uanset hvilket gadehjørne man drejer omkring, er man ikke langt fra muligheden for en god kop kaffe, og det er efterhånden længe siden, at specialkaffen skyllede ind over byen som en trendy koffeinbølge.

Folk, der ikke er afhængige af den brune bønne, bliver ofte mødt med vantro blikke fra deres kaffedrikkende medkøbenhavnere. Men en gang imellem kan det også være sundt for blodtrykket at lægge kaffen på hylden og udforske teens frugtige og krydrede verden. Og det betyder ikke, at du skal i kast med det Pickwick-tebrev, du har haft liggende i skuffen i et par år.