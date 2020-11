Listen: Guldhamsteren er corona-gnaver nummer 1 . Tænk over det, næste gang Bumle bider dig i fingeren!

Bedste sætning i dansk sangskat

»Præstens kone står på hænder for sin bror«

En af mange fantastisk hverdagsagtige linjer i Shu-bi-duas ’Danmark’-sang. Dammit, hvor vi elsker det nummer.

Anbefaling

At drikke før aftensmaden

Listens nye regel er at drikke sig lidt i hegnet i caribisk rom mellem kl. 16.00 og 17.30. Man kan nå at blive sentimental og få helt vildt kort lunte over for børnene inden for det tidsrum.

Sejr i 2020

At sikre sin reservation til Tivoli

Tidligere prøvede man at få plads i flyveren til Tobago eller en ordentlig plads til Nick Cave-koncerten. Nu kæmper man om en pladsreservation til at se Tivolis fucking juleudsmykning.