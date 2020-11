Brevkassen til læser: Dit spørgsmål rammer lige ned i noget, store dele af vores generation kan genkende

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Kære brevkasse

Jeg er splittet mellem at være et ’moderne’ menneske med en mere flydende seksualitet og en åbenhed over for, at der kan opstå alle mulige ting alle mulige steder, og så også bare føle mig som en heteroseksuel kvinde, der mest falder for fyre og ender i monogame forhold. Måske fordi det føles nemmere. Jeg er ikke sikker.

Hvordan holder jeg hjertet åbent? Kan jeg øve mig i en anden slags kærlighed? Det handler ikke om modetendenser, men om, at jeg virkelig føler den side af mig, men jeg har svært ved at kultivere den, tænker jeg. Hjælp mig.

Mvh. Følelserne

Gæsteredaktør Inger Christine Løwe:

Kære Følelserne

Du vil vide, hvordan du holder et åbent hjerte, og ved du hvad: Jeg tror allerede, du er godt i gang. Du skriver om at ’kultivere’ kærlighed og seksualitet, og det er præcis dén semiteoretiske tilgang, der skal til, hvis du spørger mig.

Det lyder tørt, men for at kunne flyde må man først vide, hvor og hvad man flyder fra. Vi bliver opdraget i røgsløret fra eventyr om passive pigeprinsesser, der skal reddes af charmerende drengeprinser, og vi ser rom-coms, der kultiverer den heteroseksuelle kærlighedsrelation i så høj grad, at man ikke kan mødes med en ven af et andet køn end éns eget, uden at folk tror, det er en date.

Det heteroseksuelle er det neutrale udgangspunkt: Hetero til det andet er bevist! Det skal vi aflære os selv Gæsteredaktør Inger Christine Løwe

Det heteroseksuelle er det neutrale udgangspunkt: Hetero til det andet er bevist! Det skal vi aflære os selv. Og det er ikke nemt. Så lad mig foreslå, at du starter med lidt kritisk læsestof, f.eks. essaysamlingen ’Sex is Not a Natural Act’ af Leonore Tiefer.

Virker det lige lovlig videnskabeligt? Måske. Men det er nødvendigt. For det går ikke bevidstløst at bruge andre som middel til at ’kultivere’ det ikkeheteroseksuelle i dig. Du skal vide, hvad du laver. Men når du ved det, så aftal med dig selv, at dine næste tre dates skal være med andre queers.

Kære Følelserne: Du vil holde et åbent hjerte, men først må du åbne dine øjne: Hvem kigger du efter? Hvad fanger din interesse? Og hvis du virkelig er træt af gang på gang at falde i den monogame heteroseksuelle fælde, så kontrollér det. Ansku dig selv som genstand for kritisk analyse. Seksualitet og kærlighed er ikke naturligt. Det er en øvelse.

Ugens gæsteredaktør Inger Christine Løwe Forfatter og skribent på Politiken. Født 1992. Kandidat i moderne kultur fra Københavns Universitet og dimittend fra Talentskolens forfatterlinje. 3. december udkommer hendes debutroman, ’Cherry’.

