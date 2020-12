Ibyen guider: 5 julede koncerter til din weekend

Det blev aldrig til mere end en audition i ’X Factor’, men du kan synge. Det plejer dine venner i hvert fald at overbevise dig om, når de vil have dig til at gribe mikrofonen på Sam’s Bar. Og det plejer da også at være underholdende, når du efter en håndfuld lunkne Gajol-shots har fået smurt stemmebåndet. Lidt længere nede ad strøget ligger Sam’s Bars antitese, Helligaandskirken, der holder Christmas Sing-Along – det er en god mulighed for at lade verden høre din smukke sangstemme.

Christmas Carol Sing-Along. Natkirken på Strøget, Niels Hemmingsensgade 5, Kbh K. Fredag kl. 20-21.30

Karrysild, julepølse, risalamande og sød musik af Barbara Moleko til at fordøje julefrokostmenuen. Ja, det lyder jo som noget, vi ikke skulle få i år grundet corona, men Copenhagen Admiral Hotel disker op med begge dele.