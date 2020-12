»Vi har et produkt, som er værd at besøge. Og som er sikkert«: Mens Bakken og Tivoli lukker, holder andre forlystelsesparker stadig åbent

Tivoli i København lukker resten af året. Det bekendtgjorde den 177 år gamle forlystelsespark onsdag morgen.

Det sker som følge af regeringens skærpede restriktioner, som Tivoli i en pressemeddelelse beskriver som en de facto nedlukning, da det ikke er muligt at »invitere gæster indenfor i salene til kulturoplevelser eller åbne dørene til restauranterne og de indendørs forlystelser«.

»Vi må bare endnu en gang konstatere, at covid-19 ikke er retfærdig«, sagde Tivolis adm. direktør, Susanne Mørch Koch, i forbindelse med offentliggørelsen.

Tivoli forventer at kunne åbne igen 27. marts 2021.

Havens pressechef Torben Plank fortæller til Ibyen, at de »lige nu ser på alle muligheder, der kan være, for at Tivoli kan gøre brug af økonomiske hjælpepakker«:

»Når vi ikke har et klart billede af dette endnu, er det fordi der stadig sker justeringer af hjælpepakkerne, og så skal vi selvfølgelig også sikre, at alle overenskomster og lovgivning overholdes«.

De løstansatte sæsonarbejdere vil ifølge Torben Plank blive aflønnet for deres timer, og han tilføjer, at administrationen »følger alle regler til punkt og prikke«.

Onsdag eftermiddag melder Bakken i Dyrehaven, at de også forkorter sæsonen i 2020.

Med de nye restriktioner er forlystelsesparken nord for København ligesom Tivoli »de facto lukket ned ved forbud«, siger adm. direktør Lene Ahlgren i en udtalelse, og de ser derfor ingen anden udvej end at lukke for i år.

Bakken åbner igen 26. marts 2021.

Et frirum

Andre steder i Danmark har de ikke taget lige så drastiske midler i brug.

Tivoli Friheden i Aarhus holder fortsat åbent. Det fortæller direktør Henrik Ragborg Olesen til Ibyen:

»Vi føler stadig, at vi har et produkt, som er værd at besøge. Og som er sikkert. Vi har lukket de tre indendørs forlystelser, og flere af restauranterne – som vi selv driver – laver takeaway i stedet. Selv om vi i den givne situation ikke kan få nogen kompensation, også selv om der kommer færre gæster end normalt, tror vi stadig på, at folk i Aarhus og omegn har brug for et frirum at opholde sig i. Det kan vi være, og derfor holder vi åbent«.

Også i Zoologisk Have på Frederiksberg er indgangsporten fortsat åben:

»Hvis vi bliver bedt om at lukke, så lukker vi selvfølgelig«, siger presse- og kommunikationschef Jacob Munkholm Hoeck.

»Men vi – og myndighederne – betragter os primært som en udendørsinstititution, og de fleste af vores aktiviteter foregår udenfor. Derfor holder vi også åbent over julen, for vi kan fint overholde restriktionerne. Så selvfølgelig har vi lukket alle de indendørs anlæg, og vores restauranter holder også lukket. Der vil dog stadig være boder, hvor man kan købe kaffe og let mad«.

»Det er ret vigtigt for mig at sige, at vi jo ikke som sådan selv træffer beslutningen. Vi forholder os en-til-en til de restriktioner, der udstikkes, og derfor er der jo ikke så meget at tolke. Hvis vi overholder retningslinjerne, kan vi holde åbent. Og det gør vi. Vores fordel er også, at vinteren er en relativt stille del af sæsonen for os. Der kommer nok omkring 1.200 mennesker fordi i løbet af en dag som i dag – bl.a. fordi der ikke er skolebesøg. Så på den måde er vi ikke lige så hårdt ramt«.