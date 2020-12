Alle kender følelsen af vennen, der ikke rigtig gider dig mere. Og det gør så ondt

Ibyens Kærlighedsbrevkasse Tredje søndag i advent: »Vi kender alle følelsen af vennen, der ikke gider en mere. Og det gør så ondt« Tredje søndag i advent: »Vi kender alle følelsen af vennen, der ikke gider en mere. Og det gør så ondt« Tredje søndag i advent: »Vi kender alle følelsen af vennen, der ikke gider en mere. Og det gør så ondt« Henter… 42:57

Ibyens Brevkasse er tilbage som podcast, denne gang som lyttevenlig adventsgave fire søndage op til jul.

Denne søndag tænder vi adventskransens tredje lys i podcasten (du kan lytte til de to første afsnit her og her). Der bliver svaret på både artige og frække spørgsmål, og de kloge gæster er med til at lappe revnede julehjerter.

Dagens panel Kulturskribent og podcastvært Lucia Odoom Kulturskribent Eva Eistrup

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson har denne søndag besøg af to kollegaer fra Politiken: kulturskribent og podcastvært Lucia Odoom og kulturskribent Eva Eistrup.

De hjælper en spørger, der føler en voksende afstand til en ellers god veninde. Det er altid spørgeren, der skal tage initiativ. Begge gæster i panelet genkender problematikken, for venskaber går op og ned forklarer Lucia Odoom:

»Nogle gange kan man bare ikke ses før om 10 år, eller fem år, eller fire år, eller fire måneder. Fordi man står på forskellige plader, og jorden er giftig, og man kan ikke nå hinanden. Man skal give venskaber tid«.

Eva Eistrup er enig og mener generelt, at man skal passe på med, at venskaber bliver for omklamrende:

»Jeg synes, vi har en tendens til at tro at vi kan kontraktliggøre alle mulige menneskelige relationer«.

Programmets andet spørgsmål er fra én kvinde der har kysset sin kvindelige kollega til en julefrokost. Hun har ikke kysset med piger før, og nu vil hun gerne invitere kollegaen ud.

Eva Eistrup tænker højt:

»Det er spændende, hvor meget hun ved om den andens seksualitet. Er hun out and proud? Er hun på spektret?«.

Ibyens Brevkasse Ibyens Brevkasse plejer at løse problemer i avisen, men nu kan du lytte til rådene i stedet for. Brevkasseredaktøren Felix Thorsen Katzenelson får besøg af en masse hjertestærke gæster til at være med på råd, ofte kærligt, altid ærligt. Redaktion: Sille Westphal, Felix Thorsen Katzenelson, Morten Hjortshøj og Nina Kragh. Jingle: Peter Sejersbøl

»Alle er på spektret i 2020«, konstaterer Felix Thorsen Katzenelson.

Lucia Odoom råder til at dvæle i uvishedent lidt:

»Arbejd med gråzonen. Bliv i den lækre fase, hvor man ikke helt ved, om det er ja, nej eller måske. Se hinanden an for at undersøge, om det kun var spændende den ene gang, eller om det også er spændende på sigt«.