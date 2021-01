»Jeg er bymenneske, og jeg har virkelig fået øjnene op for det her«

Når man er vant til at arbejde i et køkken, handler alt om at præstere. Der er et pres hver dag. Men når du står her, er det med en følelse af ro. Jeg vil nærmest kalde det meditation.

Mine forældre er skilt, og da jeg var 10 år, fik min mor en ny mand. Min stedfar har altid været vild med at fiske, han havde båd, og han bruger stadig en stor del af sin fritid på det. Men dengang havde jeg virkelig meget krudt i røven, gik til kampsport og fodbold, og det der med at vente på at få bid var ikke lige mig.