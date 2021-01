»Haters gonna hate«: En af Danmarks førende michelinkokke laver burger for McDonald's

For 10 år siden ville denne nyhed formentlig have fået de fleste til at tabe bestikket.

Paul Cunningham – den britiske mesterkok, der kom til Danmark for snart 30 år siden og siden da har hevet den ene michelinstjerne efter den anden hjem til landets restauranter – har udviklet en burger for McDonald’s.

I dag er det imidlertid ikke er så overraskende endda, og det skyldes, at burgere og fastfood generelt har undergået en markant forvandling i løbet af de seneste år. Engang var det noget snask, man skamfuldt proppede i sig for at dulme tømmermændene. Nu er det noget, selv topkokke tager alvorligt.

Jagger og Gasoline Grill satte gang i bevægelsen i 2016, og for nylig begyndte også René Redzepi på Noma at lange cheeseburgere over disken.