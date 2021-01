Burger King har begået en genistreg. McDonald's må rive sig i håret

I 1982 lavede Jørgen Leth en film, der hed ’66 scener fra Amerika’.

I en af scenerne spiste popart-kunstneren Andy Warhol en burger fra Burger King. Siddende ved et stort bord pakker tager han burgeren op af en papirpose med Burger Kings store logo på.

Han åbner papæsken, tager burgeren ud, som er pakket ind i papir, løfter den øverste bolle af burgeren og sprøjter lidt ketchup på bøffen. Og så begynder han at spise. Der går flere minutter, hvor Warhol arbejder sig igennem burgeren, inden han krøller papiret sammen og tørrer sine fingre og sine læber med en serviet.

Han pakker al emballagen sammen igen, smider det hele ned i papirposen og skubber den til side. Kigger lidt rundt og siger så: »My name is Andy Warhol, and I just finished eating a hamburger«.

Ud over at det er interessant at se Andy Warhol spise en burger, så er det også interessant at se, hvor lækkert maden er pakket ind. Ja, der er selvfølgelig tale om alt for megen emballage, for inden Warhol når frem til selve burgeren, skal han først igennem en papirspose, en papæske og et tyndt lag madpapir.