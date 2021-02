Den gigantiske villa på Østerbro var landets dyreste og hjem for celeber familie. Hvordan endte den tom og forfalden?

Ibyens Oplysning

Kære Ibyen

Når man går op af Dag Hammeskjölds Alle, fra Østerport mod Trianglen, kommer man forbi nr. 28. Et palæ, som i gamle dage i folkemunde blev kaldt Lille Amalienborg. Det blev oprindeligt bygget af tømmerhandler Simonsen, og hans datter Erna Hamilton, der sidenhen blev kendt fra tv-udsendelsen ’Grevinden på tredje’ voksede op i den imponerende ejendom.

Sidenhen fik bygningen så forskellige beboere som værnemagten, forsvaret og Røde Kors – og den blev endda brugt som flygtningecenter for tyske flygtninge efter Anden Verdenskrig.

For vel mere end 10 år siden forlod Røde Kors bygningen – og siden da har den stået tom og forladt. Man kan endda se, at vinduer er åbne, så vejr og vind kan trænge ind. Hvem ejer bygningen i dag, og hvad skal der ske med den – et der en ejendomsspekulant, der blot venter på lov til at rive palæet ned og bygge nyt?

Vil I ikke undersøge det?

Vh

Klaus Høm

