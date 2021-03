Du har brug for ham her til at redde din weekend

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

Fredag

Dagen står i mit dejlige sideprojekt ’Veninderne’s tegn. Jeg mødes med Athena Lady klokken 10 og lægger mit glimmerskæg. Klokken 11.15 bliver vi hentet af Chantal al Arab og kører mod FGU Hovedstaden. Her skal vi underholde 800 elever med online banko. Bagefter skynder vi os videre til DR, hvor vi skal lave online banko for P3’s afdeling. Om aftenen skal ’veninderne’ hygge med talkshow og banko på Facebook, og alle er inviterede. Jeg elsker at stå på scenen og sprede glæde, men under corona har det været svært. Heldigvis lugter det lidt af nærhed og fællesskab, når vi laver online shows.