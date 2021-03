Rasmus Nøhr trækker sig fra stor »genåbningsfest« efter kritik

Når flere tusinde efter planen mødes i København torsdag for at demonstrere og feste, bliver det uden musiker Rasmus Nøhr på programmet.

Onsdag aften har han valgt at trække sig fra arrangementet, hvor han skulle have optrådt.

Det fortæller han i et opslag på Facebook.

»Desværre bliver demonstrationen af rigtig mange af mine kolleger opfattet som en form for hærværk imod det fælles projekt, at komme ud af lockdown og tilbage til hverdagen«.

»Demonstrationen og min medvirken har ført til sorg og vrede og misforståelser, altså det stik modsatte af, hvad mine hensigter var, skriver han blandt andet om demonstrationen«.

Demonstrationen er anmeldt af foreningen Frihedsbevægelsens Fællesråd og finder sted på årsdagen for pressemødet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede landet.

Den bliver af arrangørerne kaldt en genåbningsfest, og i opfordringen til at deltage står der ifølge Berlingske:

»Gå ikke glip af den største begivenhed i Danmark, siden Mette lukkede landet ned!

Busser vil samle borgere op fra omkring 35 større byer og køre dem til hovedstaden, hvor cirka 15 artister vil spille for de fremmødte, har avisen beskrevet.

Rasmus Nøhr skrev tidligere onsdag, at han mente, at det var vigtigt at deltage i demokratiet. Hvis myndighederne derimod sagde, at det var for risikabelt et arrangement, ville han blive hjemme.

Musikeren skriver i det efterfølgende opslag, at han er fortaler for, at samfundet kommer gennem krisen som et samlet folk med friheden og kærligheden intakt.

»Jeg er fortaler for, at vi kommer igennem denne krise som et samlet folk, med frihed og kærligheden intakt. Desværre rækker mine evner ikke til at formidle dette budskab, og så vil jeg hellere forlade debatten, end at blive uvenner med alle og enhver«, skriver Rasmus Nøhr onsdag aften.

Selv om der er forsamlingsforbud, der dikterer, at man maksimalt må være forsamlet fem i offentligheden, kan man i en demonstration samles flere uden at bryde reglerne.

Københavns Kommune har godkendt demonstrationen, og Københavns Kommune har godkendt, at der må sættes madboder, scener og toiletvogne op.

Arrangementet på Højbro Plads og Bertel Thorvaldsens Plads er varslet til at vare fra 12 til 23.

Vejret ser ud til at kunne modarbejde demonstrationen med regn og kraftige vindstød.

ritzau