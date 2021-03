Hvis du er mand på Tinder, har du måske bemærket en ny tendens under corona

Da pandemien for et år siden lagde gaderne øde, rykkede store dele af vores liv online. Også kærlighedslivet.

For nød lærer desperat kvinde at swipe, og tilslutningen til datingappsene steg hurtigt.

Hos Match Group, der sidder på omkring 60 procent af markedet for onlinedating, og som blandt andet ejer Tinder, steg antallet af brugere på alle deres tjenester med cirka 15 procent i andet kvartal af 2020. Fra slutningen af februar til april steg antallet af beskeder på deres tjenester med næsten 30 procent.

Er du en mand, der dater kvinder, er det muligvis blevet nemmere for dig at hive nogle matches hjem under pandemien.



Ifølge Danmarks Statistik er tre ud af fem onlinedatere herhjemme nemlig mænd, men hos Match Group har man observeret, hvordan pandemiens udbrud lokkede flere kvinder ind på diverse datingapps.

»Udmeldingen fra kvinderne lød, at de følte sig lidt mere frie, fordi de kunne have flere samtaler med flere forskellige og udvise mere engagement uden at føle sig presset til at skulle mødes i virkeligheden«, fortalte ceo hos Match Group Sharmistha Dubey til Financial Times i juni.