Madanmelder: Den takeaway-menu kan jeg ikke anbefale nok

For nogle år siden spiste jeg på en restaurant i Paris.

Et lille sted – nærmest et hul i væggen, hvor alt føltes som opfundet på dagen. Menukortene var printede A4-ark, og datoen på papiret viste, at de var kommet ud af printeren samme dag. Flere retter var allerede udsolgt, da vi kom, selv om det var tidligt på aftenen. Der var simpelthen ikke blevet leveret flere varer, end at det var de ti første gæster, der fik lov til at smage netop denne ret, forklarede tjeneren mig.