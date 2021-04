Du udviser samfundssind, når du ligger på sofaen og spiser takeaway

Makrelmad? Nej, tak. Vinduespudsning? Nej tak. Mutti Mette føler sig måske nødsaget til at begrænse sine armbevægelser under nedlukningen, men det behøver du og jeg ikke. Nedlukningen er trist nok i forvejen, og det skal ikke gøres værre. Så en beskeden makrelmad? Stop dig selv.

Bestil hummer, der bringes til døren af egne bud fra Baggårdstakeaway (baggaardstakeaway.dk), det giver jobs og indtjening til restaurationsbranchen. Bestil en professionel vinduespudser, og få håndværkerfradrag. At skabe jobs er god stil, og så risikerer du ikke at falde ud ad vinduet og belaste sundhedsvæsnet.

Vi, der bor i alment boligbyggeri, behøver ikke påtage os en folkelighed. Vi, der lever et gennemsnitligt liv med arbejde og ansvar, behøver ikke lade, som om vi er folkelige. Vi er nemlig folkelige. Så lad os nyde livet og skabe nogle flere jobs. Vi, der stadig har et arbejde, har et ansvar over for dem, der har mistet deres under nedlukningen. Vi skal ikke fremstå beskedne. Hvis du stemmer rødt, skal du netop spise rødt, en rød hummer.

Spis noget ypperlig chokolade fra Alida Marstrand. Bestil de samme lækre vine, som michelinrestauranterne gør, hos Krone Vin (kronevin.dk). Gå aldrig ned på vin og mad. Hvis du er blevet større under nedlukningen, så gå ned til din lokale tøjpusher og købe noget nyt, der ikke strammer. Ingen stress. Lad nu være med at gå på kur. Størrelse er relativt. Når alle er større, er du nemlig ikke blevet større. Slap af.

Det er en gylden tid, hvor du kan få dine lokale butikker til at levere til døren. Nyd det. Det kommer nok ikke igen, når alt engang åbner. Hvor tit i livet kan du ringe efter kager, anretninger, vine og kaffebønner og bare se noget Netflix og samtidig føle dig som en mønsterborger, der holder afstand? Du vil altid hungre efter det, du ikke kan få, så bare lad, som om alt er åbent, og du bare har lyst til at være derhjemme.