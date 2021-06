»Det første, jeg gør, er at tage hånden op under næsen, mens jeg tænker: ’Er der blod? Hvad er der sket?’«

»For cirka ti år siden spiller jeg med i Mozarts opera ’Don Giovanni’ i Tyskland. Jeg spiller Zerlina, som er bonden Masettos forlovede«.

»I slutningen af første akt har jeg en meget intim duet med Masetto, som Don Giovanni afbryder. Her synes instruktøren, at jeg skal gå ud fra scenen, af grunde jeg slet ikke kan forstå, da jeg skal synge igen lige efter Masettos og Don Giovannis duet. Men når instruktøren beder om det, må man gøre det. Jeg forsøger selvfølgelig som en god skuespiller at få mening ud af det, instruktøren siger, selv om der kun er 4-5 sekunder mellem duetten og min finale. Men okay, jeg må jo bare være hurtig og løbe for at nå ud«.