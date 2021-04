Prisvindende instruktør: »En uge efter, mens jeg er i bad, rammer sorgen«

»Jeg starter prøver på ’Billedet af Dorian Gray’ på Betty Nansen Teatret i november 2020. Det er min debut som husinstruktør på teatret, og det er en forestilling, jeg har arbejdet på i to år. Under corona er det at starte prøver på noget ret risky, for ligesom alle andre er teaterverdenen underlagt de restriktioner, regeringen beslutter«.

»Jeg er født med en muskelsvindsygdom, og det betyder, at jeg under hele coronakrisen har været i risikogruppen. Det er en svær periode for mig, for jeg vil gerne være en aktivt arbejdende person, og jeg er også leder af et kreativt rum, men jeg ved ikke, hvor farligt det vil være for mig, hvis jeg får corona. Og oven i det er jeg gravid«.

»Da smittetallet stiger i december, bliver vi nødt til at tage flere og flere forbehold på teatret for at kunne fortsætte vores prøver. Vi skal holde afstand. Jeg får tildelt mit eget toilet og skal spise min frokost i foyeren. Skuespillerne må opholde sig i deres garderober og på bagscenen. At gennemføre prøverne er ekstremt svært. Jeg ser instruktørrollen som noget kollektivt, hvor jeg skaber plads til at improvisere sammen med skuespillerne. Under corona er der pludselig en opdeling mellem mig som instruktør nede på rækkerne i salen og skuespillerne på scenen«.

»Det føles som et spring i tiden til en ældre form, hvor jeg er auteur. Jeg instruerer endda ind i en mikrofon, for det er den eneste måde, hvorpå min stemme kan nå ud til skuespillere. Den afstand hører ikke det kollektive rum til, som er, hvad vi tror på på Betty Nansen Teatret. Samskabelsesprocessen bliver ophævet, og afstanden gør, at der ikke er samme kemi med skuespillerne«.