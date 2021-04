Musical knækkede Thomas Warberg: »Det føltes som at have en kniv i ryggen«

»I 2017 spiller jeg med i Monty Python-forestillingen ’Spamalot’ i Tivolis Koncertsal. Jeg får rollen ’hest’, så under hele forestillingen skal jeg gå efter Stig Rossen, som spiller konge, og slå kokosnøddeskaller mod hinanden, som lyder som galoplyde. Jeg skal desuden gå foroverbøjet og bære på en godt 20 kilo tung rygsæk«.

»Fordi samme instruktør tidligere har sat forestillingen op i Norge og Sverige, har han allerede alle rekvisitterne. Det vil sige også min rygsæk. Og der går ikke længe, før jeg skal have rygsækken på under prøverne for at vænne mig til at gå foroverbøjet med 20 kilo på ryggen«.

»Men rygsækken var lavet til hesteskuespilleren i Sverige, som er balletdanser, og det er jo nogle af de stærkeste mennesker i verden, altså, de kan jo alt med deres krop. Modsat mig. Men det tænker jeg ikke over, jeg svinger bare rygsækken over skuldrene, og uden at spørge, hvordan man går rigtigt med ryggen, går jeg i gang. Der er heller ingen, der spørger mig, om jeg ved, hvad jeg laver«.