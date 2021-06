Kaya Brüel: »Jeg føler, at jeg bliver nødt til at gøre det. Ellers risikerer jeg aldrig at turde stå på scenen igen«

»I 2011 spiller jeg forestillingen ’Voices’ på Betty Nansen Teatret. Forestillingen er instrueret af den spanske instruktør Calixto Bieitos, og ud over at spille på Betty Nansen skal vi også opføre den i Barcelona. Samtidig har min mor været igennem et længere sygdomsforløb, og hun når det punkt, hvor lægerne ved, at der ikke er mere at gøre, og hun skal på hospice«.

»Paradoksalt nok handler ’Voices’ om døden. Det er en kollage af sange og tekster, hvor vi er seks skuespillere og sangere på scenen. Min mor bor på Fyn, og i pinsen besøger jeg hende. Her ved jeg godt, at der er meget kort tid, til hun skal dø, og det begynder at kulminere med min tur til Barcelona«.

»Min mor er så syg, at hun ikke rigtig er til stede længere, og jeg taler med personalet på hospicet om, hvorvidt jeg skal rejse afsted eller ej. De fortæller mig, at det kun er et spørgsmål om timer, og de kan se, at min mor er ved at give slip«.