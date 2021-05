Pludselig ramte frygten. Og Jens Jørn Spottag havde ikke kræfter til at gå ud til publikum

»I 2019 spiller jeg George i Edward Albees ’Hvem er bange for Virginia Woolf?’ på Det Kongelige Teater. Samtidig med at jeg har forestillinger om aftenen, begynder jeg at have prøver om dagen på en anden forestilling, som skal spilles, når den nuværende er forbi. Det er ikke noget, der er unormalt for mig, det har jeg gjort mange gange«.

»Scenografien på ’Hvem er bange for Virginia Woolf?’ er sådan, at man under forestillingen kan stille sig ud i publikumsrummet på en spids til omkring fjerde række. På den måde kommer man tættere på publikum, og rummet føles mere intimt«.