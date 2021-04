Nu er museerne åbne igen. Hvad har det gjort ved os at undvære adgangen til kunsten så længe?

Første gang Danmark lukkede ned, var tekstforfatter Lise Benthin Præstgaard nyforelsket. Hun savnede at gå sine ugentlige ture på Statens Museum for Kunst og Glyptoteket, men der var noget, der kunne distrahere hende fra verdens pludselige omvæltning.

Men da Danmark lukkede ned for anden gang, så Lise Benthin Præstgaards liv helt anderledes ud. Hun var ikke længere forelsket, men havde hjertesorg, og hvor opskriften på at hele et knust hjerte plejede at bestå af teaterture, museumsbesøg og rejser, var hun i stedet efterladt alene med sine tanker.

»Det er en ensom proces at være i hjertesorg, og jeg har virkelig savnet at komme ud og møde kunsten. Det lyder som en kliché, men det er enormt givende for mig at gå rundt på et museum og ikke skulle præstere, men bare være i det humør, jeg har lyst til«.

»Jeg har brug for at kunne gå hen og glo på en nakke af Hammershøi eller gå en tur på Glyptoteket, rundt blandt deres ufatteligt gamle statuer, som er fuldstændig ligeglade med mig og mit indre liv, og som vil være der, lang tid efter jeg er væk«.