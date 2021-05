Højt udkigstårn på vej til københavnernes grønne åndehul

Er du en af de mange (!), der har slået coronatid ihjel på vandreruten Amarminoen?

Så kender du Naturpark Amagers forskelligartede landskaber.

Snart har du muligheden for at opleve øens skønne natur igen – endda helt uden samtidig at byde dine fødder 27 kilometer i udtrådte sneakers. Du kan nemlig skue over Amagers grønne trætoppe og flade marskland, når der ved Kalvebod Fælled kommer et 15 meter højt udsigtstårn.

Tårnet er en del af et større projekt om en ny hovedindgang til naturparken for enden af Asger Jorns Allé, 500 meter fra Vestamager Metrostation. Og det blev for alvor en realitet, da de københavnske politikere i sidste uge gav dispensation fra naturbeskyttelsesloven og tilladelse til hele projektet.

Projektet består – ud over udsigtstårnet – af en såkaldt boardwalk, en indgangsport og et større siddeelement, der kan bruges som samlingssted for skoleklasser.

Og hvad er en boardwalk så?

Jo, det er – hvert fald i det her tilfælde – et hævet plateau i træ, som du kan gå på. Formålet er, at den skal lede besøgende igennem et ellers »svært fremkommeligt« område mellem Asger Jorns Allé og Kanonvej. Samtidig beskytter træstien vegetationen i området, fordi folk ikke længere går i terrænet.

Er du en af dem, der endnu ikke har fundet sin indre vandrer på Amager, er du måske heller ikke helt med på, hvad Naturpark Amager præcis er.

Svaret er: hovedstadens største sammenhængende landskab, der både omfatter Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand. Naturområdets areal udgør 35 kvadratkilometer og dermed over en tredjedel af hele Amager.