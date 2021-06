Københavnerstemmen: »Jeg bed i den, til den blødte«

Jeg løb hjemmefra, da jeg var 15. Jeg fik en lejlighed i Mjølnerparken, og kort efter at jeg var flyttet ind, bankede det på en tidlig morgen. Det var en mand fra opgangen, som ville vise mig sin penis. Det gjorde han så, og jeg blev skidebange, og så snart det var muligt, smækkede jeg ham ude.

Det var en ting at komme hjem dengang, piger blev rundhåndet voldtaget på vej hjem. Jeg havde selv et par oplevelser, hvor nabolagets drenge sprang frem fra en busk i mørket, og så var man fandeme på skideren. Jeg vidste godt, at de andre piger blev hevet ned i kælderen, og de blev aldrig rigtig o.k. igen.

Da drengene sprang frem foran mig en sen nattetime, skældte jeg dem ud. Jeg påtog mig rollen som Yvonne fra Olsen-banden, og jeg rasede løs.