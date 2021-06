Ibyen guider: 5 gratis oplevelser i København denne weekend

Uanset om du mangler inspiration til at gøre dit hjem klar til MTV Cribs, spice madlavningen op eller forny garderoben, har Öresundsmarkedet noget til dig. Inspiration er gratis, og du behøver ikke hive pengepungen frem – i hvert fald ikke før tørsten melder sig, og du bare må have den der friske lemonade, der ser noget så indbydende ud. Markedet, der kommer til Islands Brygge, har udelukkende fokus på livsnydelse og det gode liv. Det lyder jo lige som noget for dig, der blandt venner går under navnet ’den kyniske hedonist’, og som hver dag står op til synet af plakaten ’Enjoy life – you only get one’.

Havneparken, Islands Brygge, Kbh. S. Fre. kl. 12-18 & lør. kl. 10-18

Det er gratis at drømme. Heldigvis da, for et voksent menneske drømmer omkring 4-6 gange hver nat. Drømme er forskellige, og i den arabiske verden drømmer den unge generation om forandring. Fotoudstillingen ’Arabiske drømme’ går helt tæt på de unge og undersøger, hvordan det er at vokse op midt under revolution eller i et diktatur, og hvilke drømme unge arabere har for fremtiden.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram inviterer dig ind i en verden, der nuancerer billedet af regionen og udfordrer stereotype opfattelser af, hvad det vil sige at være araber.

Kongens Nytorv, Kbh. K. Hele weekenden