Det skal Dopha lave i weekenden

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

Fredag

Jeg starter dagen med et interview og skal bagefter øve musik til et show, jeg skal spille. Bagefter skal jeg have en drink eller to med en ven, der bliver bachelor. Vi ender nok på Byhaven. Jeg elsker Byhaven. Det er det bedste sted! Stemningen, musikken, drinks og halloumiburgeren – altså, den er så god! Jeg drikker gin & tonics, men de serverer hjemmelavede drinks, der også er virkelig gode.