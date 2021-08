Hver gang jeg går ud ad døren, kommer der mange øjne på mig. Og ikke kun gode øjne

Fakta

Om udstillingen

’Bearded Queens of Copenhagen: The Library is Open. Officially!’ er åben frem til 17. september. den finder sted på biblioteket på Det Kongelige Akademi, Danneskiold Samsøes Allé 50, Kbh.

Gennem billeder, genstande og egne ord fejrer udstillingen tre skæggede dragqueens: Maj Mokaj, Brynhildr og Jaxie, der bruger drag som en politisk platform.

Udstillingen er baseret på forskningsprojektet ’The Bearded Queens of Copenhagen Identity Play as a Queer Practice’ af Maria Mackinney-Valentin (Det Kongelige Akademi) og Anders Larsen (DIS). De har med Cengiz Güdücü stået for koncept og kuratering.

