»Jeg tænkte faktisk som det første: Wow, hvorfor har jeg ikke lavet det her?«

»Jeg ville virkelig gerne have lavet den tyske kunstner Rosemarie Trockels værk ’Time is irresistable’ fra 2017«.

»Det er et keramisk væghængt værk, ikke et relief som sådan, men det arbejder med relieffet som form. Det er ovalt og har en organisk form med en glat og flad overflade i helt rød, der er omkranset af en mørkeblå farve. Jeg ved ikke, om hun har brugt glasur, for jeg ved, at hun nogle gange bruger maling på sine andre keramiske værker. Men det er i hvert fald meget blankt, det kunne nærmest være et spejl eller en stille sø i landskab. Men den dybe røde farve tager også værket hen i noget kropsligt og kødligt. For mig er det nærmest sensuelt. Kunne det være en blodpøl? Det er også nogle politiske undertoner i det med det røde og blå – det virker, som om hun har noget på hjerte«.

»Noget af det, jeg godt kan lide ved værket, er, at det er abstrakt og kan tages så mange steder hen. Man læser selvfølgelig kunstnerens egen historie og bredere praksis ind i værket. Rosemarie Trockel arbejder konceptuelt. Hun har et kritisk blik på samfundets strukturer, og så er hun feminist. Da hun fik sit gennembrud i 1980’erne, var den tyske kunstscene utrolig mandsdomineret, så hun ville gerne provokere og bragte derfor kvindelige objekter ind i sine værker, det feminine og politiske. Hun arbejder med alle mulige medier, undtagen maleriet, fordi det dengang var så maskulint. Hun arbejder dog med maleriets form, men i stedet for at male på lærredet bruger hun tråd og garn til at skabe et stramt konceptuelt billede«.