»Kan en hvid mandlig kunstner tale om en kvindelig inuit? Man skal tænke sig godt om«

Hvad karakteriserer dansk samtidskunst lige nu?

»Performance er markant og har været det længe. Så er der en researchbaseret kunst, som fylder meget. På Fotografisk Center viste vi en udstilling med billedkunstneren Nanna Debois Buhl, som tog udgangspunkt i hendes ph.d.-projekt om stjerneforskning. Her var det naturvidenskaben, der blev transporteret ind i kunsten«.

»Jeg fornemmer også en ny form for materialebevidsthed, både i sanselig og æstetisk forstand. Det kan man eksempelvis se på Louisianas udstilling med amerikanske Arthur Jafa, hvor der blandt andet er et kæmpe dæk med en stor metalkæde på. Der er en betydning i sammenstillingen, og den taler ind i en kolonifortid både i materiale og udtryk. Det virker stærkt. Den materialebevidsthed kommer også til udtryk på andre måder, for eksempel når man ansøger penge hos Statens Kunstfond, spørger de ind til et projekts bæredygtighed. Det tror jeg, de mener meget bogstaveligt. Jeg vil også forsøge at få den tankegang med ind på Det Fynske Kunstakademi. At bæredygtighed, klimabevidsthed og genanvendelse hele tiden bør være en faktor«.