Ibyen guider: Nu går den store Pride-march gennem byen. Sådan skal du fejre den

Nu har du festet på livet løs siden Pridens start, og nu er det vist ved at være børnenes tur. På Blox finder I et samlingssted for børn af regnbuefamilier (og alle andre børn), hvor der brydes med de binære og ekskluderende kønsudtryk på en børnevenlig måde. Mens ungerne danser, synger, lytter til drag story hour og deltager i workshops, kan du drikke caffelatte med ligesindede. Til Rainbow Children på Blox kan du og børnene sparke weekenden i gang med leg og musik, og samtidig introduceres de små for Pridens festlige og omfavnende univers.

Rainbow Children, BLOX, Bryghusgade, Kbh K. Fredag kl.9-19