Hun er kendt fra 'Badehotellet'. Og så har hun en særlig ambition med sin karriere

Hvornår fandt du ud af, du gerne ville være skuespiller?

»Interessen kom ad flere omgange. Jeg har, så længe jeg kan huske, altid været enormt glad for at forsvinde ind i andre universer. Da jeg var lille og kom hjem fra skole, gik jeg tit op i mine forældres klædeskab for at prøve deres tøj og lege, at jeg var andre karakterer. Da jeg gik på Rystensteen Gymnasium, blev jeg en del af skolemusicalen. Det var virkelig sjovt, og vi lagde alle meget energi i det. I gymnasiet blev der plantet et frø i mig, og efter jeg blev student, gik jeg målrettet efter at blive skuespiller«.