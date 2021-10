Fakta

Kulturbranchen og CO 2

Kulturbranchen har i mange år været flittig til at lave kunst om klimakrisen, men måske knap så flittig til at gøre noget ved sin egen udledning af CO 2 . Den er nemlig ikke så lille, som man skulle tro.

Tænk på alle de plastikkrus, der bliver smidt på jorden til koncerter, på rekvisitter og studier, der kasseres efter produktionen, på al den transport med fly og bil ved musikeres turneer og kunstbranchens biennaler, på mængden af papir til bøger og ikke mindst på al den strøm, der skal bruges til teknik.

Vi kan tage et konkret eksempel: At producere en times film eller tv i Storbritannien udleder ifølge den britiske organisation Julie’s Bicycle 13 tons CO 2 – til sammenligning udleder en gennemsnitlig dansker ifølge tænketanken Concito i alt 17 tons på et helt år. Derudover kommer al den strøm, der skal bruges på datacentre for at have filmene og tv-serierne på streamingtjenester, og den strøm, som seerne bruger på deres tv, computer eller mobiltelefon. Ifølge eksperterne forurener internettet lige så meget som hele verdens samlede flytrafik.

Flere kulturaktører er dog begyndt at adressere problemet. For eksempel har bandet Coldplay meldt ud, at de ikke vil turnere, før de får strøm fra solceller og forbud mod plastikglas. Og da Sony producerede filmen ’The Amazing Spider-Man 2’, forsøgte de at gøre den CO 2 -neutral ved at købe klimakompensering, plante træer og sortere affald. Produktionsselskabet sørgede selvfølgelig også for at fortælle vidt og bredt om sine grønne tiltag, og at det faktisk sparede penge på dem.

