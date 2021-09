Verdens dyreste menukort findes i København

Det er ofte dyrt at spise på michelinrestauranter. Og det er allerdyrest at gøre det i Danmark. Det viser en opgørelse, som det australske madmagasin Chef’s Pencil har foretaget ved at sammenligne 450 michelinrestauranter med to eller tre stjerner.

Ud over at kåre Danmark som det dyreste land, udnævner opgørelsen København til byen med de absolut dyreste menukort. En større menu på en to- eller tre-stjernet michelinrestaurant i København koster i gennemsnit 448 dollars, svarende til omtrent 2.844 danske kroner. Det er mere end det dobbelte af, hvad en lignende menu koster i opgørelsens billigste by, Bangkok. Her får man ifølge opgørelsen 8-12 retter for gennemsnitligt 173 dollars, omkring 1.100 danske kroner.