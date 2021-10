Værter fra lytterhittende podcast på festivalprogrammet denne weekend

Du toppede en lang og dejlig sommer fuld af grillpølser og lunkne dåsebajere med at danse til Minds of 99 i Parken. Nu har du brug for igen at pudse dine kulturelle tilbøjeligheder af og for en stund vende det folkekære og letspiselige ryggen – i hvert fald indtil du er blevet klogere. Ibyen guider til fem kulturelle begivenheder den kommende tid.