Her er forklaringen på mysteriet om Nørrebros egern

Jeg er gennem 30 år kommet jævnligt på Assistens Kirkegård og i naboen Hans Tavsens Park. Det har altid været muligt at møde et enkelt egern eller to indimellem. Men i år er det, som om der er kommet flere til. Mange flere til. Der er rødhårede smådyr i hver eneste træ, og i dag så jeg et, der havde forvildet sig helt hen til Rantzausgade.

Så: Jeg undrer mig: Er der kommet flere egern – og i så fald hvorfor? Eller er det bare mig, der er blevet ældre og nu sanser byen på en anden måde, end da jeg begyndte at komme i parken (for da, i 90’erne, var det der, vi hang ud efter gymnasiet, og vi var mere interesseret i alt muligt andet end i egern).

Mvh David

