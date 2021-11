Hvis hun bliver borgmester, er det slut med det store juletræ på Rådhuspladsen

I valgtider er det tilrådeligt at melde ud, hvad man er for. Jeg ser mestendels kandidater, der bruger tid på at fortælle, hvad de er imod, men hvis man vil frem i verden, må man altså stå for noget og være ren i mælet.

Derfor siger jeg lige nu og her, at jeg er pro frøkenhat. Jeg går ind for tagetes, morgenfrue, mamelukærme og artiskokker, og jeg er på porrens side i alt det her.