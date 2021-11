Oasis-forsanger på vej til ny festival på Frederiksberg

Liam Gallagher bliver næste sommer fredagens hovednavn på den nystartede Frederiksberg-festival Syd for Solen.

Det afslører arrangørerne bag festivalen, Smash Bang Pow, i en pressemeddelelse.

Manchester-koryfæet med den hæse stemme bliver i samme ombæring festivalens første rigtige hovednavn, skriver arrangørerne.

Og det bliver ifølge festivalens programansvarlige, Xenia Grigat, næppe større end den tidligere Oasis-frontfigur - i hvert fald ikke hvad angår ægte rockmusik.

Liam Gallagher udgjorde sammen med sin bror, Noel, indtil 2009 grundstammen i det engelske rockband, der ud over superhits som ’Wonderwall’ og ’Don’t Look Back in Anger’ er kendt for deres mange offentlige sammenstød.

»Han er noget nær den sidste tilbage af en uddøende race, for han har fra dag ét været den fødte frontfigur, en autentisk entertainer og en rockstjerne af den gamle skole. Dem har vi ikke mange tilbage af. Men vi har Liam«, siger hun.

Tre andre navne afsløret

Arrangørerne afslører i samme ombæring tre andre kunstnere, som også skal optræde på første dag af den tre dage lange festival.

Det bliver de engelske grupper Black Honey og Goat Girl samt den danske søsterduo Prisma, der også lægger vejen forbi festivalen fredag.

Syd for Solen løber af stablen den 10.-12. juni 2022. Festivalen kommer til at foregå ved Søndermarken på Frederiksberg, og der vil ifølge arrangørerne være plads til cirka 15.000 gæster.

Ifølge arrangørerne kommer hver af de tre festivaldage til at være prydet med ét hovednavn - og det første er altså blevet Liam Gallagher.

»Syd for Solens musikprogram bliver bygget op omkring tre hovednavne, der spiller hver sin dag«, siger Smash Bang Pows administrerende direktør, Nikolaj Thorenfeldt.

»Det handler ikke nødvendigvis om genre, men om at skabe et helstøbt program, hvor man både kan opleve velkendte og nye ting på en enkelt dag«.

Man kan ikke købe én billet til hele festivalen, oplyser Smash Bang Pow. I stedet sælges der endagsbilletter til 650 kroner stykket.

Dermed er den samlede pris for alle tre dage altså 1950 kroner, hvis man vil være med til hele festivalen.

ritzau