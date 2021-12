Hun er færdig med Lagkagehuset og Emmerys, når hun skal have julekager. Hendes favorit ligger i Valby

Er du et julemenneske?

»Absolut. Jeg er hende, der laver julekalendere til alle. Og jeg er kæmpe filmnørd og kreamenneske, så jeg har meget obskur, hjemmelavet julepynt. Min kæreste er glad for alt maritimt, så jeg har flettet julehjerter med blæksprutter, spækhuggere og søheste og købt en glassøstjerne til toppen af juletræet. Og limet muslingeskaller rundt om dioderne på lyskæden derhjemme. Og så har jeg meget julepynt i queer-tema. Fra ’Carol,’ den næsten eneste tilnærmelsesvis lesbiske julefilm (som ikke rigtigt er en julefilm), har jeg lamineret et hjerteformet billede af de to karakterer, fra der hvor de får øjenkontakt for første gang, og den ene er iført nissehue. Jeg har et fuldstændig crazy juletræ. Det jeg ikke kan lide ved julen er konformitet, og når det bliver for låst og alt skal være ren Georg Jensen-pynt«.