»De laver Danmarks bedste gløgg, der har stået og hygget i tre måneder«

Er du et julemenneske?

»Jeg er røvmeget et julemenneske. Jeg er kæmpe fan af alle de julekalendere, der findes. Især fra 00’erne: ’Absalons hemmelighed’, ’Jesus og Josefine’ osv. Jeg kan se dem om og om igen. Og sangene er jo helt fantastiske. Det, jeg elsker ved julen, er fandeme også musikken. Alt fra George Michael til Michael Bublé. ’En rigtig drengejul’ med Citybois er også et kæmpe hit. Og det med at bage synes jeg også er optur. Vaniljekranse og kagehuse. Jeg har en årlig konkurrence med min kæreste mod hendes forældre om at lave det flotteste. Det er jo all about gathering«.