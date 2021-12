Ibyen tipper: Har du ikke drukket gløgg endnu? Her skal du gå hen

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

SE! Fotoudstillingen ‘Now You See Me Moria’ viser billeder taget af en række beboere fra flygtningelejren Moria i Grækenland. Initiativet startede, da den spanske fotograf Noemí mødte Amir, en ung fotograf og flygtning fra Afghanistan, som tog billeder af sit liv i Moria-lejren. Senere kom en række flere fotografer til, og billederne blev postet på instagramprofilen @Now_You_See_Me_Moria, som så nu er blevet til plakater ved hjælp af en række frivillige designere. Og det kan du alt sammen se på udstillingen, som finder sted onsdag 15. december til søndag 19. december, Oehlenschlægersgade 36.