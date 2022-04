»Køkkenchefen glemte kokain rundtomkring i køkkenet. Hans humør svingede helt vildt, og han lavede en masse fejl, som han gav mig skylden for«

Flere partier kræver handling for at beskytte kokkeelever i restaurationsbranchen. »Det er som at læse en gyserhistorie«, siger ordfører om elevers beretninger.