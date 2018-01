Bowl eller burger? Ibyens tømmermænds-guide til den første dag i det nye år Du ved det godt. Du får brug for noget snask til at komme ovenpå efter en munter nytårsaften. Uanset om du er til veganske bowls eller burger med fritter, er der et sted i København til dig og dine tømmermænd.

Burger

Jagger

Ibyen-favoritten Jagger har nu hele fem filialer, der heldigvis alle holder åbent 1. januar.

Vores anmelder var for ganske nyligt forbi Nørrebro-biksen og kvitterede med hele seks hjerter: »Jagger er, hands down, den burgerbar, man drømmer om«, lød det i anmeldelsen.

Sidste nytårsdag stod folk i kø langt ned ad Istedgade for at få lov til at sætte tænderne i en burger hos Jaggers dengang eneste burgerbar, der måtte melde udsolgt af fritter allerede klokken 18. Lad os håbe, at Jagger har lært lidt af den oplevelse og i år sørger for ikke at løbe tør.

Jagger. Istedgade 62, Amagerbrogade 128, Falkoner Allé 84, Nørrebrogade 114 og Købmagergade 43.

Foto: Andreas Haubjerg Hos Jagger kan du uden tvivl få styr på dine tømmermænd første januar, men der er også mange andre - og sundere - alternativer.

Hos Jagger kan du uden tvivl få styr på dine tømmermænd første januar, men der er også mange andre - og sundere - alternativer. Foto: Andreas Haubjerg

Gasoline Grill

Man kan også tanke sin tømmermændstrætte krop op hos Gasoline Grill, der tidligere i år udvidede, så de nu har to burgerjoints i Indre By. Her serverer de burgere, som ifølge det internationale medie Bloomberg er blandt verdens allerbedste.

Også vores anmelder var i den grad begejstret for stedet og måtte med kødsaft rundt om munden spørge: »Er Gasoline Grill den nye førstemand på burgerscenen i København?«.

Gasoline Grill. Landgreven 10 og Niels Hemmingsens Gade 20.

Yoburger

En anden burgerbar med fuldt blus under bøfferne er Yoburger. De åbnede deres første biks i 2015 og har nu en foodtruck og tre burgerbarer med endnu en på vej.

Ligesom på Gasoline Grill og Jagger handler det for Yoburger ikke om store gastronomiske eksperimenter, men om fedtet, håndholdt velsmag med ordentlige råvarer, der helt bestemt kan gøre godt dagen derpå.

»Vi laver ikke gourmetburgere, men højkvalitetsfastfood uden junk. Vi vil gerne fjerne junk fra fastfood«, har ejeren Patrick Bachmann sagt til Ibyen.

Yoburger. Nørregade 2, Gothersgade 27 og Østerbrogade 64.

Mexicansk

La Neta

»Der er nogle steder, man har lyst til at spise, når man vågner op med tømmermænd. Og så er der steder, hvor man har lyst til at få tømmermænd, bare så man kan tage derhen og spise. Sådan et sted er det nyåbnede taqueria La Neta«.

Sådan lød det, da vores anmelder var forbi den seneste tilføjelse til Mikkeller-imperiet, La Neta.

Her serverer de nemlig »fråderen« mexicansk mad, som for eksempel tacos, quesadillas med masser af ost og campachana, Mexicos svar på biksemad.

La Neta. Nørrebrogade 29, København N.

Hija de Sanchez

Meget er blevet sagt og skrevet om Hija de Sanchez, den mexicansk-amerikanske Rosio Sanchez' taqueria. Og bevares, det er ikke uden grund.

Sanchez, der tidligere har arbejdet på Noma, og hendes team laver nemlig alt fra bunden, og det fik vores anmelder til utvetydigt at udråbe deres tacos som byens bedste.

Hija de Sanchez. Slagterboderne 8, København V.

Sundt og grønt

Acacia

Har man fået hældt rigelige mængder alkohol ind på årets sidste dag, kan man jo også dulme tømmermændene med noget, der giver god samvittighed.

Det kan man få på Acacia. Her laver de en Super Bowl med nudler af sorte bønner, ristet butternutsquash, revet rødbede, avocadoskiver, syltede løg, forårsløg, agurk og små, hårdtstegte broccolibuketter.

Ifølge vores anmelder er der tale om »en tømmermændskur i veganerverdensklasse«.

Acacia. Gammel Kongevej 171, Frederiksberg.

California Kitchen

Velanrettede bowls kan man også få hos California Kitchen. De har bragt helsetrends fra den amerikanske vestkyst til København og står klar til at servere sunde retter i skål - glutenfri, laktosefri, you name it - til dit grøntsagshungrende kadaver.

California Kitchen. Nørrebrogade 12, København N.