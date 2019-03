Who run the world? Ibyens store guide til Kvindernes Internationale Kampdag

Who run the world?

Bor man i Berlin, har man fra 2020 helt fri 8. marts. Parlamentet i den tyske hovedstad har nemlig udråbt Kvindernes Internationale Kampdag som officiel helligdag. I Kina får man en halv fridag.

Herhjemme får man ikke noget, men det betyder ikke, at dagen ikke bliver markeret.

Foto: Finn Frandsen Demonstrationstog gennem Københavns gader på Kvindernes Internationale Kampdag 1985.

Demonstrationstog gennem Københavns gader på Kvindernes Internationale Kampdag 1985. Foto: Finn Frandsen

Ibyen guider her til steder, hvor du kan fejre kampdagen – i den by, hvor selve ideen om Kvindernes Internationale Kampdag blev lanceret af den tyske politiker og socialist Clara Zetkin i Folkets Hus, der dengang lå på Jagtvej 69.

Og selv om der er sket ting i samfundet siden, er der stadig nok at tage fat på.



1. Hyldest til Røde Rosa på Arbejdermuseet

Start dagen med at få opfrisket din historiske viden på Arbejdermusset, der har afsat morgenen til at hylde Rosa Luxemborg, der var en tysk-polsk politisk tænker. I år er det nemlig 100 år siden, hun blev myrdet for sine revolutionære aktiviteter.

Blandt andet vil historiker Marie Frederiksen fortælle om Rosa Luxemborgs politiske og feministiske virke, og hvorfor hun er en af de mest ikoniske personer på venstrefløjen. Luxemborg var for resten også forbi Folkets Hus på Jagtvej 69 og arbejdede sammen med Clara Zetkin.

For mere info og billetter, se her.

Røde Rosa – Kampdag i hyldest til Rosa Luxemburg, Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K, kl. 8.30-9.30

2. Alle feminister på gaden!

Ingen kampdag uden demo. Derfor kalder alliancen Feministisk 8. marts sammen med 19 andre organisationer alle feminister på gaden for at tage fælles skridt mod et mere retfærdigt og lige samfund.

Demonstrationen starter ved Vor Frue Plads 16.30 og varer til 18.30. Der vil være forskellige talere, blandt andre professor i statskundskab Drude Dahlerup, der er aktuel med bogen ’Demokrati uden kvinder?’.

Mere info her.

Har du lyst til at lave et banner, et skilt eller noget tredje til demonstrationen, vil der være fælles forberedelsesaften 6. marts kl. 18-20. Se mere her.

Alle feminister på gaden! Vor Frue Plads, 1165 København K, kl. 16.30-18.30

3. Gadesport på Enghavevej

Alle er velkomne til GAME Streetmekkas fejring af Kvindernes Internationale Kampdag. Der vil være workshops i parkour, graffiti, neglekunst og skating, og senere på aftenen vil der være dansekonkurrencer og live acts med blandt andre Iris Gold.

Alle repræsentanter og undervisere vil være kvinder, og det er ganske gratis at deltage.

Mere info her.

Women’s Day/ GAME Streetmekka CPH, Enghavevej 82, 2450 København V, kl. 17-20

4. HUN SOLO på Hotel Cecil

For andet år i træk præsenterer Hotel Cecil koncertformatet HUN SOLO på Kvindernes Kampdag. Fem solokoncerter med fem kvindelige artister lægger vejen forbi: Den svenske sangerinde Jenny Wilson, Selina Gin (forsangeren i Nelson Can), Drew, Kirstine Stubbe Teglbjærg og Nana Jacobi.

HUN SOLO er et format, der gennem fem skiftende solokoncerter med kvindelige musikere per aften ønsker at sætte fokus på ligestilling inden for musikbranchen.

For mere info og billetter, se her.

HUN SOLO, Hotel Cecil, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København, kl. 20-23