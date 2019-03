Tag i 'Sexbio' og kryb i ly for regnen: Her er 3 ting, du kan lave i København i denne uge

Hver mandag giver vi dig Ibyens Top 3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger 3 skarpeste bud til din uge i byen. Få Ibyens Top 3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Guiden gælder fra 4. marts til 10. marts 2019.

LYT!

DMI spår, at der kan falde en hel måneds regn i den kommende uge. Tirsdag kl. 21 kan du krybe i ly for regnen, når Københavns Radiobiograf inviterer til Sexbio. Gloria lægger sal til foretagendet, der byder på »de slibrigste og lumreste lydfortællinger«. Det koster ikke mere end 60 kroner, og det er det, man på godt jysk ville kalde et fund til de penge. Her finder du dine billetter.





SE!

Optursdamerne i Sort Samvittighed har begået endnu en forestilling, som har premiere på lørdag. Først var det Anne Linnet, de kastede sig over i teaterkoncerten ’Hvid Magi’. Sidst var det Tove Ditlevsen i forestillingen ’Tove! Tove! Tove!’, der var under behandling. Denne gang har de givet litterære tekster om parforhold skrevet af danske kvindelige forfattere og lyrikere inden for de seneste 100 året nyt liv på scenen i forestillingen ’I et forhold’. Den kan opleves fra lørdag på Betty Nansen Teatret.





FEST!

Fredag er dagen, hvor du kan fejre Kvindernes Internationale Kampdag. Klassikeren er Kvinfos fejring i Vega med efterfølgende fest på Ideal Bar. Her er der taler, underholdning og god musik at danse til. Blandt andet kommer musikeren Jada, komiker Sanne Søndergaard og justitsminister Søren Pape forbi. Herligheden begynder kl. 18.30.

