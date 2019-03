Ud at spise med støjmåler: Lydniveauet på de københavnske restauranter er grotesk højt og synes stadig stigende

Mikro-interview

Lars Bjerregaard

Alder og beskæftigelse?

»43 og tekstforfatter«.

Hvilke restauranter i byen har styr på lydniveauet?

»Er der nogen, der har det? Det er ikke mit indtryk. Jeg hører gerne om det, hvis der er et sted«.

Hvad er dit hadesoundtrack til en middag?

»P.t. er det AL italiensk popmusik. Og selv om jeg generelt lytter til meget klassisk musik, får jeg fnidder af at lytte til det på restaurant. En barok fløjtekoncert ville nok få mig til at flygte ud af restauranten«.

... Og den bedste musik at spise til?

»Ingen musik er at foretrække. Men ellers foretrækker jeg hele plader som f.eks. HELE ’Disintegration’ af The Cure eller HELE ’Loveless’ af My Bloody Valentine. Bare for at nævne to af verdens bedste plader nogensinde«.

Vis mere