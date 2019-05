Weekendguide: Gå på opdagelse under jorden i København

Byen byder på masser af skjulte skatte, når du kan opleve Cisternerne badet i kunst, prøve virtual reality på museum eller spise middag i en bunker.

1. Kunst i Cisternerne

Husk gummistøvlerne i de underjordiske vandreservoirer ved Søndermarken, Cisternerne, som dette forår er blevet oversvømmet af kunstnergruppen Superflex. Med totalinstallationen ’It is not the end of the world’ sætter de fokus på klimaforandringernes betydning for kloden, og hvad der måske bliver menneskehedens endeligt.

Pressefoto: Torben Eskerod

Desuden kan du i anledning af Art Week lørdag opleve kunstneren Jacob Kirkegaards lydværk ’Opus Mors’, der også opføres som korkoncerten ’Morgue’ med Ars Nova og Allegrokoret. Totalinstallationen af Superflex og lydværket af Jacob Kirkegaard kræver almindelig entrébillet til Cisternerne, mens billetter til korkoncerten koster 150 kroner.

Cisternerne, Søndermarken, 2000 Frederiksberg. Superflex: ’It is not the end of the world’ kan ses frem til 30. november.

Lydværket ’Opus Mors’ og korkoncerten ’Morgue’, 25. maj, flere gange i løbet af dagen.

2. Sci-fi-lydvandring fra Christiansborg

Under Christiansborg finder du de gamle slotsruiner, der gemmer på mere end 800 års historie, helt tilbage til Biskop Absalons tid. Har du ikke allerede set dem, er de bestemt et besøg værd, og i denne weekend kan det kombineres med en efterfølgende science fiction-lydvandring gennem byen og ud i naturen med start fra slotspladsen.

Foto: Anniken Mohr

Med ’Oprørets koordinater’ inviterer kunstkollektivet Familien og Teater Får302 dig på en dystopisk tidsrejse 1.000 år ind i fremtiden, der byder på et møde med mennesker født af maskiner og undersøger, hvordan et politisk oprør kan brede sig som ringe i vandet gennem generationer. Billetter koster fra 40 til 150 kroner og kan købes her.

’Oprørets koordinater - en audiowalk’ af kunstkollektivet Familien. Start ved Christiansborg Slotsplads, 1218 København K.

3. Middag i en bunker

Den gamle bunker ved Teaterøen er midlertidigt lavet om til Mrs. Phink’s House, hvor du kan opleve mad, kunst, musik og dans, alt sammen med det formål at hylde naturen og dens planter, og så foregår det hele langs kysten, hvilket har inspireret til stemningen i bunkerens forskellige rum.

Pressefoto: Shiso Studio

I weekenden kan du tage til performances og middage, hvor kokke, madkunstnere og performere fortolker saltvand og kystlandskab, mens der senere på sæsonen også vil være mad- og tekstilworkshops. En middag koster 515 kroner inklusive to cocktails. Billetter kan købes her.

Mrs. Phink’s House, Bunkeren ved Teaterøen, William Wains Gade 11, 1432 København K. Kan opleves frem til 8. juni.

4. Virtual reality og søfart

Du kender måske allerede Museet for Søfart i Helsingør, hvor du kan opleve den danske søfartshistorie under jorden. Men som noget helt nyt er der for nyligt åbnet en ny permanent udstilling med navnet ’BIG Dock’, der giver indblik i visionerne bag tilblivelsen af museets underjordiske og prisvindende bygning, som er tegnet af Bjarke Ingels.

Pressefoto: Museet for Søfart

Her kan du desuden prøve et sæt virtual reality-briller, der lader dig opleve dokken, som den så ud i 1892, ligesom det er muligt at booke rundvisninger og foredrag. Adgang til museet koster 120 kroner, mens børn under 18 år og studerende kommer gratis ind.