Ibyen guider: På disse cafeer kan du genoplive 80'er-nostalgien i København

Arkivfoto: Jacob Maarbjerg

Fun fact: Vil du genopleve Klaptræets ’Rocky Horror Picture Show’, vises den af og til i Huset. Næste gang er 22. juni.

Huset-KBH, Rådhusstræde 13, Kbh K.

5 Whiskyklassiker på Østerbro

Kruts Karport åbnede i 1984 over for Kartoffelrækkerne på Østerbro og blev hurtigt en af byens mest populære cafeer. Især blev stedet kendt for sit brede udvalg af whisky, der stadig er at finde den dag i dag med flere end 100 forskellige slags.

Arkivfoto: Jacob Ehrbahn

Med andre ord lever cafeen endnu i bedste velgående bag det neonblå skilt, og er du ikke til whisky, serveres også adskillige ølvarianter – og absint, hvis ikke alkoholprocenten kan blive høj nok.

Kruts Karport, Øster Farimagsgade 12, Kbh Ø.